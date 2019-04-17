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В ДТП с туристическим автобусом в Португалии погибли 28 человек

Происшествия

Автобус с туристами перевернулся на португальском острове Мадейра

В ДТП с туристическим автобусом в Португалии погибли 28 человек
marsjo
Автобус

Санта-Круш, Португалия, 17 апреля 2019, 22:41 — REGNUM  Жертвами ДТП с участием туристического автобуса на португальском острове Мадейра стали 28 человек. Об этом сообщает агентство Lusa со ссылкой на местные власти.

Авария произошла в районе города Санта-Круш на южном побережье острова. По свидетельствам очевидцев, автобус вылетел с дороги в овраг и перевернулся. Всего, как уточняется, в автобусе находились около 50 человек.

На месте в настоящее время работают сотрудники экстренных службы. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Читайте ранее в этом сюжете: На португальской Мадейре перевернулся автобус с туристами

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