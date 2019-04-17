Во «Внуково» самолет приостановил взлёт из-за выброса пламени

Москва, , 20:26 — REGNUM Выброс пламени из силовой установки самолета авиакомпании Utair произошёл в момент запуска двигателя на взлетной полосе столичного аэропорта «Внуково». Воздушное судно в настоящее время полностью исправно, однако рейс Москва — Махачкала будет выполнен на другом самолёте, пишет 17 апреля ТАСС.

Ранее, ближе к вечеру, в Telegram-канале Baza и ряде СМИ появилась информация, что в аэропорту «Внуково» пассажиры заметили пламя, вырывающееся из двигателя самолёта. Воздушное судно уже вырулило на взлётную полосу и начало разгоняться, когда несколько людей подняли крик и потребовали остановить самолет. Экипаж остановил разбег и вернул лайнер на стоянку.

«На рейсе Москва — Махачкала срыв потока воздуха спровоцировал выброс пламени из силовой установки в момент запуска двигателя на взлетной полосе. Ситуация штатная, самолёт полностью исправен, пассажирам ничего не угрожало. Но несколько человек открыли аварийный выход и вышли на правое крыло. Затем по просьбе экипажа вернулись в салон», — рассказали в авиакомпании.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля 2019 года самолёт, направлявшийся из Сургута в Махачкалу, экстренно приземлился в аэропорту Минеральных Вод. Инцидент произошёл из-за того, что один из пассажиров — 43-летний уроженец Дагестана — решил покурить на борту. После внезапной посадки воздушного судна нарушителя задержали и составили в отношении него административный протокол.

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