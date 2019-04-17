В Польше загорелся грузовик армии США. Есть пострадавшие

Варшава, , 19:48 — REGNUM Грузовой автомобиль из состава размещённой в Польше бронетанковой бригады армии США и многонациональной батальонной группы НАТО загорелся на дороге в Нижней Силезии, сообщает 17 апреля местная радиостанция RMF FM.

По утверждению радиостанции, в результате пострадали три человека, которых доставили в военный госпиталь.

Сгоревший грузовик двигался по дороге в составе колонны. На место происшествия прибыла военная пожарная команда.

Причины происшествия устанавливаются.

Напомним, на территории Польши официально размещён пятитысячный контингент американских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Латвии двое американских военных справили малую нужду на Памятник свободы в центре столицы страны Риги.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп может объявить о расширении военного присутствия в Польше 1 сентября

Читайте развитие сюжета: На военную базу США в ОАЭ прибыли первые истребители F-35A Lightning II