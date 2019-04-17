На востоке Афганистана в результате наводнений погибли 11 человек

Кабул, , 18:57 — REGNUM В афганской провинции Нангархар на востоке страны в результате серии наводнений погибли по меньшей мере 11 человек. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает агентство «Пажвак» со ссылкой на представителя губернатора провинции Аттауллаха Хогйани (Attaullah Khogyani).

Губернатор рассказал, что сильные наводнения уничтожили более 800 гектаров земли и смыли 266 домов в провинции Нангархар.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, наводнения наблюдаются как минимум в 13 провинциях Афганистана. Всего в стране, по данным Афганского национального агентства по борьбе с последствиями стихийных бедствий (ANDMA), погибли как минимум 108 человек. Ещё 13 числятся пропавшими без вести. 48 человек получили ранения.