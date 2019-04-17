Панкратов-Черный прокомментировал инцидент на борту самолёта «Аэрофлота»

Барнаул, , 16:54 — REGNUM Российский актер Александр Панкратов-Чёрный прокомментировал инцидент на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот», который должен был выполнить рейс Барнаул — Москва. Соответствующее заявление он сделал в интервью «Пятому каналу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Панкратов-Чёрный собирался лететь из Барнаула в Москву на самолете «Аэрофлота». Однако актера сняли с рейса, заявив, что он находится в неадекватном состоянии, пьян и якобы требовал спиртного в нецензурной форме.

Сам Панкратов-Чёрный утверждает, что он был абсолютно трезв, а действия экипажа называет «провокацией, ложью и клеветой».

«Заказываю сто граммов водки, бизнес-классом лечу, и воды без газа. Вдруг подходит (стюард — ИА REGNUM ) и говорит — вы неадекватно себя ведете, покиньте салон самолета», — рассказал Панкратов-Чёрный.

Кроме того, в сети интернет стало распространяться видео с борта самолета, на котором запечатлен момент, как Панкратов-Чёрный просит у пассажиров прощения за задержку самолета.

https://www.instagram.com/p/BwVggPFnw4Y/

Супруга актера Юлия Монахова заявила, что обвинения в адрес Панкратова-Чёрного совершенно беспочвенны. Театральное агентство, которое занималось поездкой актера, будет разбираться с «Аэрофлотом».

Читайте ранее в этом сюжете: Александр Панкратов-Чёрный пострадал за 100 граммов в аэропорту Барнаула