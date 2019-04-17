Кокорин «по-человечески» извинился перед Паком в зале суда

Москва, , 16:41 — REGNUM Футболист Александр Кокорин извинился перед чиновником Минпромторга РФ Денисом Паком, пострадавшим в конфликте 8 октября 2018 года в кафе «Кофемания», и заявил о готовности возместить ему моральный и материальный ущерб. Слова раскаяния спортсмен произнёс после допроса Пака в Пресненском районной суде Москвы.

«Здравствуйте, Денис Климентьевич. В первую очередь, хотел бы извиниться перед вами за свои действия. Готов, если потребуется, возместить моральный и материальный ущерб. Хотел бы помириться с вами, если есть такая возможность. Прошло много времени, хотел бы извиниться нормально, по-человечески и, думаю, мы друг друга поймём», — обратился к Паку Кокорин.

Потерпевший уточнил у суда есть ли в этом выступлении вопрос, и оставил заявление Кокорина безответным.

К словам раскаяния присоединился и брат футболиста — Кирилл.

«Извините за мои действия, можно было сделать по-другому и отреагировать по-другому», — сказал Кирилл Кокорин.