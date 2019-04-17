Среда, 17 Апреля 2019 года
20:33:11 МСК

В Ростовской области задержана чиновница — возбуждено уголовное дело

Происшествия

Председателя комитета по управлению имуществом Каменского района подозревают в превышении должностными полномочиями

В Ростовской области задержана чиновница — возбуждено уголовное дело
Иллюстрация: Uq.edu.au
Фемида

Каменский район, Ростовская область, 17 апреля 2019, 16:29 — REGNUM  В Ростовской области силовики задержали чиновницу. Председателя комитета по управлению имуществом Каменского района подозревают в превышении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщает региональное управление СКР 17 апреля.

Следователи полагают, что в 2018 году чиновница Наталья Данченко незаконно без проведения торгов передала в аренду общественной организации два земельных участка. Остальные подробности преступления следователи не сообщают.

Тем временем в ряде СМИ появилась информация со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Так, в мае прошлого года в районную администрацию обратился предприниматель Алексей В. Он подал заявление, чтобы ему предоставили в аренду участок, но впоследствии эти земли достались без торгов заместителю по экономическим вопросам атамана хуторского казачьего общества «Малокаменское» Кириллу К. Не без помощи чиновницы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Следственные действия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить