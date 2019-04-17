Пак не планирует подавать иск к Кокорину или Мамаеву

Москва, , 15:55 — REGNUM Директор департамента Министерства промышленности и торговли РФ Денис Пак не планирует подавать исковые требования ни к Александру Кокорину, ни к Павлу Мамаеву, ни к кому-то из спутников спортсменов, которые участвовали в конфликте 8 октября 2018 года в кафе «Кофемания». Об этом потерпевший сообщил в ходе дачи показания в Пресненском районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Представитель государственного обвинения поинтересовалась у пострадавшего, какое наказание для подсудимых он счёл бы справедливым, в случае признания их виновными судом.

«Я бы оставил решение этого вопроса на усмотрение суда», — признался Пак.

Что касается возможности подать иск с требованием компенсировать причинённый ущерб, то на эту тему потерпевший ещё не думал.

«Я прекрасно понимаю, что у меня есть такое право, но я пока не собираюсь обращаться с такими требованиями», — рассказал Пак.