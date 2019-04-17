Луганск, , 15:57 — REGNUM

Боевики ВСУ временно прекратили обстрелы территории ЛНР, однако продолжают перемещать технику к линии соприкосновения. Об этом заявил 17 апреля начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий во время брифинга, сообщается на сайте оборонного ведомства.

По его данным, в районе населённого пункта Попасная зафиксированы три БМП, а возле посёлка Крымское — два автомобиля Урал, в которых перевозили боеприпасы.

«Мы не исключаем в ближайшее время провокационных обстрелов с данных направлений», — отметил Осадчий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одессу прибыла очередная партия американской военной техники. ВСУ передали 35 автомобилей Hummer, из которых 15 — медицинские.

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