Пак опроверг сведения о примирении с Кокориным и Мамаевым

Москва, , 15:48 — REGNUM Директор департамента Министерства промышленности и торговли РФ Денис Пак отрицает факт примирения с российскими футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Во время своих показаний в Пресненском районном суде Москвы пострадавший сообщил 17 апреля, что даже покидая кафе из компании доносились угрозы в его адрес, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В ходе допроса прокурор сообщила, что, по словам обвиняемых, Пак выражал агрессию в их адрес, и попросила прокомментировать это утверждение:

«Нет. Я пытался успокоить компанию, призывал их вести себя прилично. Я сказал: «Вы ведёте себя по-хамски». Через несколько минут после инцидента подошел мой коллега Сергей Гайсин…»

Однако прокурор перебила речь Пака, поинтересовавшись, как реагировала компания спортсменов на избиения потерпевшего и издевательства.

«Александру Кокорину было очень весело, он веселился, смеялся, его забавила это ситуация, что они, несколько спортивных ребят, напали на меня. И в целом вся компания находилась в приподнятом настроении», — вспомнил Пак.

Через несколько минут после начала конфликта в кафе пришел другой потерпевший Сергей Гайсин. Мужчина вступился за Пака и попытался утихомирить нападавших, однако в ответ сам получил удар по лицу, сообщил чиновник.

«Я увидел, что Мамаев нанёс удары, не менее одного, в лицо Сергея Гайсина, хотя тот пытался успокоить компанию. Вся компания вела себя непристойно: разговаривали нецензурно, вели себя агрессивно. Что я могу отметить. Когда компания уже покидала заведение, Кирилл Кокорин повернулся ко мне и опять повторил, я китаец и сопровождал это всё нецензурными выражениями. То есть никакой градус агрессии на протяжении всего инцидента снижен не был. Звучало из СМИ, что происходило примирение. Никакого примирения не происходило, иначе компания не вела бы себя так агрессивно, уходя. Они понимали, что сила на их стороне и при необходимости они готовы снова воспользоваться своим преимуществом. Я попросил сотрудников «Кофемании» вызвать сотрудников полиции, через некоторое время прибыли сотрудники полиции, которые предложили прибыть в Пресненское РОВД, где составили заявление о нападении на меня. Затем обратился в клинику, где мне поставили диагноз: скол эмали передних зубов, черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. Это в целом всё, что я могу рассказать о событиях 8 октября», — сообщил Пак.