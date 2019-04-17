В Казани хоккеист-чемпион избил девушку

Казань, , 15:49 — REGNUM Жительница Казани обратилась в полицию, рассказав о нападении на неё бывшего хоккеиста «Ак Барса» Дмитрия Обухова. Об этом сообщает 17 апреля издание «Бизнес Online».

По словам девушки, 12 апреля на улице Дзержинского её автомобиль преградил дорогу Обухову, который был за рулем «Мерседеса» без номерных знаков. Из-за этого возник конфликт, в ходе которого спортсмен ударил девушку.

Пострадавшая обратилась в травмпункт, где у неё зафиксировали побои на лице и голове, а также подозрение на сотрясение мозга. В учреждении ей выдали справку.

В полиции приняли заявление девушки и начали проверку.

Обухов является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса». Хоккеист завершил карьеру в конце 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее участием в потасовке отличились российские хоккеисты Александр Овечкин и Андрей Свечников, выступающие в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз». Хоккеисты подрались во время матча плей-офф Кубка Стэнли и были оштрафованы каждый на пять минут.

Читайте также: На матче Кубка Стэнли Овечкин подрался со Свечниковым