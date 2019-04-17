Пак рассказал, как над ним издевались братья Кокорины

Москва, , 15:39 — REGNUM Во время конфликта с футболистом Александром Кокориным и его спутниками, директору департамента Министерства промышленности и торговли РФ Денису Паку грозили убийством и унижали по национальному признаку. Об этом сообщил сам потерпевший во время дачи показаний в Пресненском районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«8 октября 2018 года в 8:55 я приехал на рабочую встречу со своими коллегами в кафе «Кофемания». Во встрече должен был принять участие Сергей Гайсин. Мне был предоставлен столик на трёх человек. Напротив столика я увидел, что размещается шумная компания примерно из десяти человек. Данная компания в утреннее время находилась по внешним признакам в состоянии опьянения, распивала алкогольные напитки, вела шумно, нарушала общепринятые нормы поведения, проявляя неуважение к обществу. Кафе было практически полное, находились мужчины и женщины, одна из женщин даже была беременная. В качестве неуважительного примера к окружающим примером хамского поведения я могу отметить, что одна из девушек села на колени человеку, который потом мне стал известен как Александр Кокорин. Они начали целоваться, потом она положила ему голову на колени в область паха. Это выглядело крайне неприятно», — вспомнил Пак.

Прокурор уточнила, какое расстояние было между столиками Пака и компании спортсменов.

«Расстояние было небольшое, метра 3−4. Были и другие посетители. Место хорошо было видно из других точек. Понимая, что компания шумно себя ведет, пренебрежительно относится к окружающим, понимая, что мы не сможем провести беседу, я попросил официанта пересадить меня за другой столик. Но, видимо, из-за того, что кафе было практически полное, это не было осуществлено. Я открыл ноутбук и решил поработать в ожидании своих коллег. Через некоторое время я услышал крики «Гагнам стайл». Я не обращал на них внимания, потому что не думал, что это адресовано мне. Потом я услышал фразу «ноутбук». Я азиатской внешности, а «Гагнам стайл» это песня комического корейского певца, выкрики были в издевательском тоне, и я решил, что, быть может, моя внешность не понравилась компании, поэтому они так обращаются ко мне», — рассказал сотрудник Минпромторга.

Прокурор уточнила, кто именно позволял себе издевательские высказывания в адрес Пака, на что пострадавший сообщил, что агрессию к нему проявляло сразу несколько человек из числа компании Кокорина.

«Я конкретно не могу сказать, я пытался поработать, абстрагироваться. Эти фразы произносились разными людьми и всей компанией. Но голоса были мужские. Я спросил у них: «Вы обращаетесь ко мне?» Вся компания повернулась ко мне и подтвердила, что да, обращаются ко мне. Я в корректной форме сделал им замечание, сказав, что они ведут себя неуважительно. Ко мне подошло два человека: Кирилл Кокорин, который начал нецензурно выражаться, Александр Кокорин взял стул и, целясь в голову мне, а я сидел все это время, желая нанести максимальный ущерб моей жизни и здоровью, нанёс удар в область головы. Я подставил руки и соответственно удар пришелся как в руку, так и по голове. Кокорин Кирилл тоже стал наносить мне удары в область головы. Это нападение, избиение длилось несколько минут — 2−3 минуты. Потом подошли другие посетители, сотрудники кафе и попытались утихомирить их. Действия сопровождались нецензурными выражениями в мой адрес. Меня называли «тайцем». Сказали, что я должен ехать в свой Китай и там делать замечания. Я видел, что передо мной несколько молодых, спортивных ребят, я один, их пять, ведут себя агрессивно… ну ситуация такая», — сообщил Пак.

После описания конфликта, представитель государственного обвинения поинтересовалась, испытывал ли потерпевший угрозу для жизни со стороны спортсменов и их спутников.

«Конечно, испытывал. Я видел прекрасно и понимал, что Александр Кокорин целится мне в голову, тем самым высказывая желания нанести максимальный вред моему здоровью и жизни. Несколько раз кто-то из их компании выкрикивал «мы тебя убьём», фразы что «вам повезло, что вы остались живы». Вам — потому что нас потом было двое», — сообщил пострадавший.