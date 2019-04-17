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Из-за последствий обильных осадков в Пакистане погибли десятки людей

Происшествия

Многие получили ранения

Исламабад, 17 апреля 2019, 14:40 — REGNUM  В результате наводнения в Пакистане за последние два дня погибли 39 человек, десятки людей получили ранения, сообщает Geo TV.

Также серьезный урон был нанесен жилым домам: в общей сложности около 80 объектов были либо разрушены, либо значительно пострадали. Основная сила стихии обрушилась на провинцию Белуджистан.

Метеорологи прогнозируют усиление осадков в ближайшие двое суток, поэтому гражданам советуют быть крайне осторожными.

Напомним, сильный циклон обрушился также на соседнюю Индию, где в результате наводнений в нескольких провинциях страны погибли 33 человека.

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Наводнения
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