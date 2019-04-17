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Наводнения в Индии: погибли 33 человека

Происшествия

Нарендра Моди следит за ситуацией

Нью-Дели, 17 апреля 2019, 14:37 — REGNUM  Проливные дожди в Индии стали причиной наводнений, в результате которых погибли десятки человек, сообщает 17 апреля Anadolu Ajansi.

Наводнения наблюдались в центральных, западных, а также северных регионах страны. Здесь в общей сложности погибли 33 человека.

«Власти внимательно следят за сложившейся ситуацией, мы оказываем всю необходимую помощь пострадавшим», — подчеркнул премьер-министр Индии Нарендра Моди на своей странице в социальной сети Twitter.

Напомним, Индия часто страдает от последствий обильных осадков, неразвитая система инфраструктуры в отдаленных от столицы провинциях сказывается на количестве жертв после очередных наводнений.

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Наводнения
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