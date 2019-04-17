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Александр Панкратов-Чёрный пострадал за 100 граммов в аэропорту Барнаула

Происшествия

Просьба налить водки обернулась задержкой рейса Барнаул — Москва и высадкой артиста

Александр Панкратов-Чёрный пострадал за 100 граммов в аэропорту Барнаула
Цитата из видео, снятого на борту самолёта Барнаул-Москва
Александра Панкратова-Чёрного, попросившего 100 грамм водки, признали «неадекватным» и высадили из самолёта в Барнауле

Барнаул, 17 апреля 2019, 13:02 — REGNUM  Явно неудачным оказался сегодняшний день для известного актёра, уроженца Алтайского края Александра Панкратова-Чёрного, вознамерившегося 17 апреля совершить перелёт из Барнаула в Москву. Судя по видеозаписи, опубликованной в интернете одним из пассажиров рейса, за просьбу налить 100 грамм водки находившегося в бизнес-классе артиста обвинили в неадекватном поведении, а позднее, судя по словам очевидцев, которые приводит ИД «Алтапресс», рейс задержали, а артиста — высадили.

«Улетаю со своей родины, с Алтая, в Москву, потом на Украину — в Донецк. Простите меня, Христа ради, если я виноват», — заявил пассажир, находясь на борту самолёта.

Александра Панкратова-Чёрного, судя по его словам, очень обидели слова о том, что он находится в неадекватном состоянии.

«Я, простите меня, перед вами в адекватном состоянии», — отметил актёр.

Напомним, 28 июня 2018 года Александру Панкратову-Чёрному исполнилось 69 лет. Летом 2018 года актёр получил серьёзную травму: на съёмках сериала «По законам военного времени 2» он сломал два ребра, но отказался от больничного, чтобы это не сказалось на графике съёмок.

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