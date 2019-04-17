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В Одессе задержали «антиукраинского агитатора» — СБУ

Происшествия

У мужчины изъяли коммунистическую символику

Одесса, Украина, 17 апреля 2019, 12:21 — REGNUM  Сотрудники СБУ в Одессе задержали мужчину, который распространял «антиукраинские материалы» в запрещённых на Украине российских социальных сетях. Об этом 17 апреля сообщается на странице СБУ в социальной сети Facebook.

«В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили еще одного «антиукраинского интернет-агитатора», который через запрещённые российские социальные сети распространял «антиукраинские материалы», — сказано в сообщении.

Мужчина якобы распространял призывы к «изменению конституционного строя и территориального устройства Украины насильственным путём». У него изъяли компьютер, мобильные телефоны и много «запрещённой» коммунистической символики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СБУ задержали жительницу Мариуполя, поддерживавшую в социальных сетях ДНР и ЛНР. С начала года она распространила около 60 тыс. сообщений оппозиционного характера по отношению к нынешнему украинскому режиму.

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