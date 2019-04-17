Страшный пожар на складе пиломатериалов в Хабаровске тушили 12 часов

Хабаровск, , 05:19 — REGNUM Пожар чудовищной силы в одном из микрорайонов Хабаровска, посёлке Горького, на крупном складе пиломатериалов тушили 12 часов. Сами пожарные назвали его «адом на земле». Возгорание возникло из-за палов сухой растительности, пламя охватило более 4 тыс. квадратных метров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В светлое время суток пламя пытались сбить с вертолёта МЧС. Когда стало понятно, что только силами МЧС с огнём не справиться, к тушению склада привлекли краевых спасателей, Росгвардию, пожарный поезд Дальневосточной железной дороги.

Локализовать пожар удалось только после полуночи. Бушующее пламя, которое сами пожарные назвали «адом на земле», площадью более 4 тыс. квадратных метров, фактически «заперли» с четырех сторон. Пламя продолжало бушевать на всей огромной территории. Но главное, что удалось остановить его распространение — рядом находится крупный угольный склад. Его возгорание многократно усложнило бы задачу огнеборцев. Тушить пожар мешал сильный ветер, норовящий разнести пламя в разные стороны. С полуночи до 8 часов утра пожарные продолжали заливать водой пылающие штабеля пиломатериалов. В настоящее время идёт разбор завалов, открытое горение ликвидировано.

Всего в тушении грандиозного пожара были задействованы 109 человек и 21 единица техники, включая пожарный поезд ДВЖД и вертолёт МИ-8 МЧС РФ. Только с вертолёта на пылающий склад было вылито 66 тонн воды. 180 тонн воды обеспечил пожарный поезд ДВЖД. Бесперебойную подачу воды обеспечивали спецавтомобили Водоканала, войска Росгвардии.

В настоящее время выясняются точные причины и виновники пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за палов сухой травы в Хабаровском крае сгорело около 50 дач. Имеется один погибший — мужчина спасал свою дачу от огня. В 8 районах края сохраняется особый противопожарный режим.