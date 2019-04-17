В США закрыли 22 школы из-за угроз вооруженной женщины

Денвер, США, , 04:22 — REGNUM В американском штате Колорадо власти распорядились закрыть 22 школы после получения угроз вооруженной женщины, передает телеканал NBC со ссылкой на источник в местной полиции.

По данным телеканала, жительница США Сол Паис прибыла в штат 15 апреля вечером и угрожала школам в районе Денвера. В настоящее время женщину разыскивает полиция и ФБР. Отмечается, что одной из закрытых школ является школа «Колумбайн», в которой в 1999 подростки устроили стрельбу, приведшую к гибели 13 человек.

Шериф округа Джефферсон уже написал на своей странице в Twitter, что полиция занимается расследованием, а сотрудники правоохранительных органов уже находятся в зданиях школ с проверкой. Также шериф опубликовал фотографии подозреваемой и просил жителей округа сообщить в полицию при обнаружении женщины.