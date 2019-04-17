Южнокорейские власти конфисковали российское судно, протаранившее мост

Владивосток, , 04:03 — REGNUM Власти южнокорейского Пусана конфисковали российское судно Seagrand, протаранившее один из мостов города в феврале 2019 года, сообщил представитель компании — владельца судна «Гранд-Шиппинг».

"Судно конфисковано мэрией Пусана, на нём теперь корейский экипаж», — цитирует его ТАСС.

Представитель также подчеркнул, что российский экипаж судна должен прилететь во Владивосток 17 апреля в 22:15 по местному времени (15:15 по московскому). Он добавил, что судебное заседание против капитана судна начнется 23 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля 2019 года российское судно Seagrand с экипажем из 15 граждан России протаранило один из пролетов моста Кванан в Пусане и пробило дыру шириной около пяти метров. В начале марта был арестован капитан судна.

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