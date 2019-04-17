Два человека пострадали в ДТП с участием автобуса и такси в Москве

Москва, , 03:59 — REGNUM В районе Москвы Орехово-Борисово Южное произошла авария с участием такси и автобуса, в результате которой два человека получили травмы, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в столичной полиции.

Сообщается, что ДТП произошло на Каширском шоссе в районе дома № 132. На дороге столкнулись маршрутный автобус без пассажиров и легковой автомобиль. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир такси. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в Москве пассажирский автобус попал в аварию на улице Молдагуловой на востоке города. По предварительной версии, водитель автобуса почувствовал недомогание и потерял управление транспортным средством, в результате чего автобус врезался в дерево. В результате ДТП пострадали девять человек.

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