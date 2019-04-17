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Водитель в США намеренно сбил шестерых пешеходов

Происшествия

По предварительной версии, мужчина врезался в группу людей из-за ссоры

Водитель в США намеренно сбил шестерых пешеходов
Цитата из к/ф «Город грехов». Реж. Роберт Родригес, Фрэнк Миллер, Квентин Тарантино. 2005. США
Автомобиль

Филадельфия, США, 17 апреля 2019, 03:36 — REGNUM  Житель американской Филадельфии (штат Пенсильвания) намеренно сбил на автомобиле шестерых пешеходов, передает телеканал ABC со ссылкой на источник в полиции.

Сообщается, что инцидент произошел в северной части Филадельфии. Мужчина умышленно наехал на группу людей, в результате чего пострадали шесть человек. Их госпитализировали, состояние одного из них оценивается как тяжелое. По предварительной версии, мужчина намеренно совершил наезд на пешеходов из-за ссоры.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля вечером в Санкт-Петербурге водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito сбил мальчика 2007 года рождения, ребенка госпитализировали с травмами средней степени тяжести. В тот же вечер в Петербурге и Ленобласти были сбиты автомобилями две пожилые женщины, которые в результате ДТП погибли.

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Дорожно-транспортные происшествия
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