Водитель в США намеренно сбил шестерых пешеходов

Филадельфия, США, , 03:36 — REGNUM Житель американской Филадельфии (штат Пенсильвания) намеренно сбил на автомобиле шестерых пешеходов, передает телеканал ABC со ссылкой на источник в полиции.

Сообщается, что инцидент произошел в северной части Филадельфии. Мужчина умышленно наехал на группу людей, в результате чего пострадали шесть человек. Их госпитализировали, состояние одного из них оценивается как тяжелое. По предварительной версии, мужчина намеренно совершил наезд на пешеходов из-за ссоры.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля вечером в Санкт-Петербурге водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito сбил мальчика 2007 года рождения, ребенка госпитализировали с травмами средней степени тяжести. В тот же вечер в Петербурге и Ленобласти были сбиты автомобилями две пожилые женщины, которые в результате ДТП погибли.