При кораблекрушении в ДР Конго пропали без вести 150 человек

Киншаса, , 02:15 — REGNUM В результате крушения судна на одном из озер на востоке Демократической Республики Конго пропали без вести 150 человек, заявил президент страны Феликс Чисекеди, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что инцидент произошел на озере Киву на востоке страны. Большая лодка перевозила людей из южного Киву, однако по пути потерпела крушение. По данным агентства, удалось вытащить из воды тела трех погибших и спасти 33 человека. Еще 150 пассажиров судна числятся пропавшими без вести. Чисекеди подчеркнул, что лично следит за произошедшим, а также пообещал наказать виновных в катастрофе.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая 2018 года на реке Конго произошло кораблекрушение, в результате которого погибли не менее 49 человек. Сообщалось, что большая лодка везла людей из города Монкото в Мбандаку, однако на пути потерпела крушение.

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