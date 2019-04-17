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Землетрясение произошло у берегов Камчатки

Происшествия

Магнитуда — 5,5

Землетрясение произошло у берегов Камчатки
Иллюстрация: Kamchatkaland.ru
Кроноцкий залив, Камчатка

Петропавловск-Камчатский, 17 апреля 2019, 00:10 — REGNUM  Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Кроноцком заливе у берегов Камчатки. Об этом 17 апреля сообщает камчатский филиал Геодезической службы РАН.

Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 167 километров к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров.

Энергетический класс землетрясения составляет порядка 12,4.

В населенных пунктах Камчатского края землетрясение не ощущалось. Угроза цунам не объявлялась.

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Землетрясения
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