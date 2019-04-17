Землетрясение произошло у берегов Камчатки

Петропавловск-Камчатский, , 00:10 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Кроноцком заливе у берегов Камчатки. Об этом 17 апреля сообщает камчатский филиал Геодезической службы РАН.

Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 167 километров к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров.

Энергетический класс землетрясения составляет порядка 12,4.

В населенных пунктах Камчатского края землетрясение не ощущалось. Угроза цунам не объявлялась.