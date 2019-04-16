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Экс-начальник уголовного розыска Белгорода обвиняется в избиении человека

Происшествия

В отношении бывшего полицейского возбуждено уголовное дело

Экс-начальник уголовного розыска Белгорода обвиняется в избиении человека
Насилие

Белгород, 16 апреля 2019, 23:39 — REGNUM  Бывший начальник уголовного розыска УМВД России по Белгороду подозревается в избиении задержанного — в отношении бывшего полицейского возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия, ему предъявлено обвинение. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 апреля в пресс-службе СУ СКР по региону.

По версии следствия, 5 января этого года 39-летнему жителю Белгорода, задержанному по подозрению в краже, начальник угрозыска причинил телесные повреждения в виде перелома ребер, ушибов и ссадин.

Подозреваемый задержан, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В УМВД по региону уточнили, что причастность сотрудника была установлена УФСБ России по Белгородской области совместно с оперативниками подразделения собственной безопасности УМВД региона. Руководством УМВД России по Белгородской области назначена проверка для установления причин и обстоятельств произошедшего.

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