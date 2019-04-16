Среда, 17 Апреля 2019 года
05:30:26 МСК

СМИ: Сигналы о начале пожара в Нотр-Дам были проигнорированы

Происшествия

Противопожарная сигнализация срабатывала дважды

СМИ: Сигналы о начале пожара в Нотр-Дам были проигнорированы
radekkulupa
Пламя

Париж, 16 апреля 2019, 23:39 — REGNUM  Первые сигналы о возгорании в соборе Парижской Богоматери были проигнорированы, сообщает 16 апреля агентство Associated Press со ссылкой на одного из следователей по этому делу.

По утверждению источника агентства, в соборе дважды срабатывала противопожарная сигнализация. После первого сигнала ремонтные рабочие и дежурный по противопожарной безопасности поднимались в верхнюю часть собора, но не нашли очага возгорания.

Второй сигнал раздался уже тогда, когда огонь набрал силу и подручными средствами уже не мог быть потушен.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 15 апреля возник пожар в соборе Парижской Богоматери, в результате которого почти полностью сгорела его верхняя часть, обрушилась кровля и шпиль.

Пожарным удалось справиться с огнём только к утру 16 апреля.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожар в соборе Парижской Богоматери
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить