СМИ: Сигналы о начале пожара в Нотр-Дам были проигнорированы

Париж, , 23:39 — REGNUM Первые сигналы о возгорании в соборе Парижской Богоматери были проигнорированы, сообщает 16 апреля агентство Associated Press со ссылкой на одного из следователей по этому делу.

По утверждению источника агентства, в соборе дважды срабатывала противопожарная сигнализация. После первого сигнала ремонтные рабочие и дежурный по противопожарной безопасности поднимались в верхнюю часть собора, но не нашли очага возгорания.

Второй сигнал раздался уже тогда, когда огонь набрал силу и подручными средствами уже не мог быть потушен.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 15 апреля возник пожар в соборе Парижской Богоматери, в результате которого почти полностью сгорела его верхняя часть, обрушилась кровля и шпиль.

Пожарным удалось справиться с огнём только к утру 16 апреля.