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В Чили самолёт рухнул на жилой дом. Шестеро погибших

Происшествия

По предварительным данным, все погибшие были пассажирами летательного аппарата

В Чили самолёт рухнул на жилой дом. Шестеро погибших
Самолёт

Сантьяго, 16 апреля 2019, 23:02 — REGNUM  В чилийском городе Пуэрто-Монт на один из жилых домов рухнул небольшой самолёт, сообщает 16 апреля W Radio.

По имеющимся данным, в результате авиакатастрофы погибли не менее шести человек.

Кроме того, после падения самолёта начался пожар, перекинувшийся на строение

По предварительным данным, все, кто находился на борту летательного аппарата, погибли.

На данный момент выясняется, сколько людей было в самолёте. По разным данным, их было от шести до восьми человек.

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Авиапроисшествия
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