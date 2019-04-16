В Чили самолёт рухнул на жилой дом. Шестеро погибших

Сантьяго, , 23:02 — REGNUM В чилийском городе Пуэрто-Монт на один из жилых домов рухнул небольшой самолёт, сообщает 16 апреля W Radio.

По имеющимся данным, в результате авиакатастрофы погибли не менее шести человек.

Кроме того, после падения самолёта начался пожар, перекинувшийся на строение

По предварительным данным, все, кто находился на борту летательного аппарата, погибли.

На данный момент выясняется, сколько людей было в самолёте. По разным данным, их было от шести до восьми человек.

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