По подозрению в убийстве подростка в Мордовии арестован главврач клиники

Саранск, , 21:03 — REGNUM По подозрению в убийстве 15-летнего подростка в Мордовии был задержан главный врач ГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника». Он имеет высшее образование, женат, ранее не судим. На иждивении имеет двоих малолетних детей.

Ленинский районный суд Саранска избрал в его отношении меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба суда.

Ходатайство об аресте подозреваемого в судебном заседании поддержали следователь и прокурор. Подозреваемый и его адвокат настаивали на избрании мерой пресечения домашний арест.

Однако суд, выслушав доводы сторон, мотивировал решение тем, что мужчина подозревается в тяжком преступлении, а имея неограниченную свободу передвижения может скрываться, изменить место жительства, а также может воздействовать на участников уголовного дела.

Подозреваемый арестован до 13 июня.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, подросток был убит из проезжающей мимо лесополосы в Березниковском районе республики машины в ночь на 14 апреля. Погибший юноша был с девушкой, которая рассказала, что услышала хлопок из проехавшей мимо машины, после чего ее спутник упал.

Прибывшие на место врачи не смогли спасти мальчика, он умер от огнестрельного ранения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Накануне в качестве подозреваемого был задержан 47-летний житель Саранска. На допросе мужчина заявил, что выстрел произвел ошибочно во время охоты.

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