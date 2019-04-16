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В суде показали видео драки Мамаева и Соловчука

Происшествия

Не ясно ударил Соловчук спортсмена или оттолкнул

В суде показали видео драки Мамаева и Соловчука
Драка

Москва, 16 апреля 2019, 19:35 — REGNUM  Видео конфликта российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с водителем Виталием Соловчуком показали 16 апреля в ходе заседания в Пресненском районном суде. Интерпретация потасовки вызвала жаркие споры между стороной обвинения и защитой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наиболее спорным стал вопрос, оттолкнул ли Соловчук Мамаева или ударил его. По просьбе прокурора момент начала драки несколько раз показали суду в замедленной съёмке. Однако прийти к единому мнению стороны не смогли.

«Там, где ударяет Соловчук», — сказала один из адвокатов.

«Он не ударяет, а отталкивает», — возразила прокурор.

«Ударяет правой рукой, госпожа прокурор, ну вы что», — настаивала адвокат.

«Я верю своим глазам», — парировала представитель обвинения.

«Давайте не превращать процесс в балаган», — сказала судья.

«В замедленном варианте будет видно, что водитель только лишь отталкивает. Мамаев берет его за челюсть рукой, а водитель его отталкивает, и в этот момент Мамаев пытается нанести ему удар рукой», — отметила прокурор.

При этом монитор, с которого идёт трансляция, расположен так, что журналисты не могут увидеть видео. При этом запись с места инцидента изобилует нецензурными высказываниями и угрозами в адрес Соловчука со стороны его оппонентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компанию Кокорина и Мамаева посетители кафе «Кофемания» приняли за криминальную банду.

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