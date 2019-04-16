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Путин выразил сочувствие Макрону в связи с пожаром в Нотр-Даме

Происшествия

Путин предложил направить во Францию лучших российских специалистов-реставраторов

Москва, 16 апреля 2019, 11:30 — REGNUM  Сегодня, 16 апреля, президент России Владимир Путин направил телеграмму президенту Франции Эммануэлю Макрону, где выразил сочувствие и президенту, и всему французскому народу в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери, сообщается на сайте Кремля.

Глава Российского государства выразил надежду, что великий собор Парижской Богоматери удастся восстановить.

Путин предложил Макрону направить во Францию лучших российских специалистов-реставраторов памятников мирового культурного наследия.

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Как ранее передавало ИА REGNUM, 15 апреля 2019 г. в соборе Парижской Богоматери произошел крупный пожар. Сгорело две трети площади крыши собора, обрушился шпиль и часть поперечного нефа.

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Пожар в соборе Парижской Богоматери
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