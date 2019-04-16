Из «лета» в «зиму»: по Алтайскому краю передали штормовое предупреждение

Барнаул, , 11:22 — REGNUM Резкоконтинентальный климат сибирских территорий можно наблюдать сейчас «во всей красе» в Алтайском крае: после 20-градусного тепла регион накрыло снегом. И судя по штормовому предупреждению, переданному сегодня, 16 апреля, спасателями, в ближайшие дни погода ещё более ухудшится.

«18 апреля ожидается усиление ветра до 17−22 метров в секунду, местами порывы 25−27 метров в секунду, осадки в виде мокрого снега, местами в предгорных районах сильные осадки, местами метель, гололедные явления, отложение мокрого снега, на дорогах сильная гололедица», — говорится в официальном сообщении ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Напомним, осложнение ситуации из-за выпавшего снега наблюдается также в Хакасии. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском министерстве транспорта и дорожного хозяйства, снежные осадки были обильными, местами до 15 см и более.

Читайте ранее в этом сюжете: Апрельский снег осложнил дорожную обстановку в Хакасии