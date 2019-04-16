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ЛНР: За сутки зафиксированы два обстрела со стороны ВСУ

Происшествия

Артиллерия не применялась

ЛНР: За сутки зафиксированы два обстрела со стороны ВСУ
Ministry of Defense of Ukraine
Артиллерия ВСУ

Луганск, 16 апреля 2019, 07:36 — REGNUM  За минувшие сутки украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня, заявили 16 апреля в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Под огнём ВСУ оказались позиции народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Золотое-5 и Калиново.

Украинские боевики применили гранатомёты АГС и РПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

В результате обстрелов разрушений не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе обстрела ВСУ населённого пункта Золотое-5 ранение уха получила 11-летняя девочка.

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Напомним, сутками ранее украинские формирования шесть раз нарушили перемирие, выпустив по территории ЛНР около 60 единиц боеприпасов.

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