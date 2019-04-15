Педофил, прикинувшийся благотворителем, насиловал девочек в Барнауле

Барнаул, , 13:08 — REGNUM В Барнауле вынесен приговор мужчине, который под видом волонтёра входил в доверие к малоимущим гражданам и насиловал, развращал их детей. Подробности судебного процесса по уголовному делу, предусмотренному п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»), сообщила сегодня, 15 апреля, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Следователям удалось доказать, что в конце 2016 года мужчина с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей размещал в Барнауле объявления об оказании благотворительной помощи малообеспеченным семьям, в которых есть дети.

«В период с 2017 по 2018 год, войдя в доверие к гражданам, обращавшимся за материальной помощью, злоумышленник приходил к ним домой под предлогом благотворительности. В отсутствие взрослых он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних девочек, среди которых была и ребенок-инвалид», — пояснили в региональном СУ СК РФ.

Всего следствию удалось доказать пять эпизодов противоправных действий в отношении пяти потерпевших в возрасте от 4 до 11 лет. За это преступление мужчине назначено наказание в виде 13 лет и четырёх месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.