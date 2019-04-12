В 2018 году 25 жителей Алтайского края погибли на рабочем месте

Барнаул, , 09:11 — REGNUM Алтайское региональное отделение Фонда социального страхования РФ обнародовало данные о производственном травматизме за 2018 год. Согласно официальной информации ведомства, всего за этот период в регионе зарегистрировано 589 производственных травм, тогда как в 2017 году их было 613. При этом подчёркивается, что в 81 случае речь идёт о причинении тяжелого вреда здоровью, а 25 случаев закончились гибелью работников.

«Кроме того, у 42 застрахованных граждан впервые диагностировано профессиональное заболевание», — подчеркнули в соцстрахе.

По данным специалистов, самыми травмоопасными отраслями в 2018 году оказались сельское хозяйство и обрабатывающие производства. Классифицируя причины производственного травматизма, в соцстрахе отметили, что почти 38% от общего количества несчастных случаев был связаны с падением с высоты. На второе место по травматизму вышли повреждения, вызванные воздействием движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и деталей (35%).

Общий объем возмещённого вреда, причиненного жизни и здоровью застрахованного гражданина, составил 852 млн рублей. Созданная при ведомстве служба реабилитационных менеджеров, призванных сопровождать пострадавшего с момента наступления страхового случая и до максимально полной его интеграции в бытовую жизнь, способствовала тому, что из 57 пострадавших, которые в минувшем году завершили лечение после тяжелой травмы, 52 вернулись к труду.

Напомним, ранее о том, что в России в 2018 году сохраняется устойчивая тенденция к снижению уровня производственного травматизма и отмечается уменьшение числа погибших на производстве, заявлял Минтруда РФ. За прошедший год на российских предприятиях работников погибло на 2% меньше, чем за 2017 год (1 158 и 1 186 человек соответственно).

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