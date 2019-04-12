Как микрокредитная организация оставляла барнаульцев без квартир

Барнаул, , 08:31 — REGNUM Нечестный бизнес с квартирами довёл директора барнаульского ООО «Микрокредитная компания «Сибирская народная казна» до реального срока наказания по уголовному делу, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщил помощник прокурора Октябрьского района Барнаула Максим Кейш.

По данным следствия, в 2016—2017 годах бизнесмен предлагал обратившимся гражданам — пенсионерам, которых он определял как имеющих высокий риск невозврата займа, заключать договоры под залог недвижимости.

«Вместо договора залога оформлялся договор купли-продажи квартиры с составлением расписки о получении денег от покупателя и государственной регистрацией перехода права собственности. При этом фактически деньги в оплату за квартиры не передавались», — пояснил Максим Кейш.

По его словам, старики верили, что в случае своевременной оплаты ими процентов по займу и возвращения основной суммы долга с ними будет оформлен необходимый договор, и они получат право на свою квартиру обратно, а если не смогут рассчитаться, то после продажи жилья им выплатят разницу между стоимостью квартиры и суммой их долга. Но после регистрации перехода права собственности сумма предоставленного займа оказывалась в 3−4 раза меньше стоимости квартиры и право на жилье переходило к бизнесмену. Следователям удалось доказать, что таким образом он лишил квартир пятерых заёмщиков.

По итогам судебного слушания мужчина получил наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и был взят под стражу в зале суда. Также бизнесмену предстоит возместить обманутым людям причинённый ущерб. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, 9 апреля 2018 года в Госдуму внесён законопроект, запрещающий выдавать микрокредиты гражданам под залог недвижимости. Его авторами стала группа депутатов и сенаторов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. Законопроект также регулирует работу микрофинансовых организаций в целом.

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