На Алтае выявлено более 2 тысяч нарушений, допущенных при госзакупках

Барнаул, , 08:08 — REGNUM К неутешительным выводам пришла прокуратура Алтайского края, проанализировав состояние законности в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд за 2018 год и первые два месяца 2019 года. По итогам проверок было пресечено более 2 тысяч нарушений, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В целях восстановления законности прокурорами оспорено 145 правовых актов, в суд направлено 49 исковых заявлений, внесено 1373 представления, по инициативе прокуроров 421 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, 112 лиц — к административной. О недопустимости нарушения закона предостережено 15 лиц», — поясняет старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и охраны природы Анна Ульянова.

По её словам, не обошлось и без возбуждения уголовных дел. Четыре из них связаны с незаконными действиями должностных лиц, выразившимися в завышении цены государственных контрактов, обеспечении преимуществ в пользу коммерческих организаций при осуществлении закупочных процедур, невыполнении и некачественном выполнении работ по контрактам. Ещё по трём материалам проводятся процессуальные проверки.

В прокуратуре также отметили, что в подавляющем большинстве случаев нарушения имеют место в деятельности муниципалитетов.

«Не искоренены случаи заключения контрактов на бесконкурсной основе, а также факты необоснованного изменения заказчиками существенных условий контрактов путем заключения дополнительных соглашений к ним. Не всегда работы, товары и услуги, выполненные, поставленные и оказанные организациями, принимаются государственными или муниципальными заказчиками правомерно, осуществляется надлежащий контроль над исполнением контрактов», — отметила Анна Ульянова.

Напомним, на фоне утверждённой в бюджете Алтайского края компенсационной выплаты в 4,85 рубля на питание обучающимся, нуждающимся в социальной поддержке, осенью 2018 года власти Алтайского края не постеснялись организовать «для себя любимых» еженедельную продовольственную поддержку за государственный счёт. Речь шла о закупке до конца 2018 года услуг по организации питания в рамках представительских расходов (комплектация 112 еженедельных наборов) на сумму почти в 300 тысяч рублей.

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