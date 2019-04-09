В Алтайском крае появились свои «Помпеи»

Камень, Алтайский край, , 09:44 — REGNUM В связи с ранним потеплением у алтайских пожарных началась «горячая» пора: в разных районах региона ежедневно регистрируют травяные пожары. Но, судя по сообщению газеты «Каменсике известия», самый серьёзный произошёл в Камне-на-Оби.

Уже несколько дней на правом берегу Оби горит сухая растительность: густая стена дымовой завесы уходит высоко в небо, а на город сыпется пепел. Некоторые горожане шутят, что из-за сложившейся ситуации Камню осталось не так далеко до древнеримского города Помпеи, погребённого в результате извержения Везувия.

Как пояснил начальник 8-ого ОФПС Александр Жарков, горение происходит в труднодоступной для пожарной техники местности и населенным пунктам ничего не угрожает. По его мнению, из-за низкого атмосферного давления пепел на город может сыпаться также с костров, разведённых жителями города и котельных.

Напомним, горящая трава едва не стала причиной беды в селе Калистратиха Калманского района Алтайского края. По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, пожилой мужчина сжигал траву на своём приусадебном участке, но из-за сухой и ветреной погоды огонь быстро вышел из-под контроля и начал расползаться по округе. Площадь возгорания травы составила около 2000 квадратных метров. Только благодаря умелым действиям пожарного расчёта краевой пожарной части №23 возгорание удалось оперативно ликвидировать, не допустив гораздо более серьёзных последствий.