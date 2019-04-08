Горно-Алтайск, , 06:34 — REGNUM

Благодаря малоснежной зиме риски затопления территорий Республики Алтай и Алтайского края в 2019 году значительно ниже, но пожароопасный сезон ожидается более засушливым по сравнению с 2018 годом. Об этом говорили участники координационного совещания, которое провёл на Алтае глава МЧС России Евгений Зиничев. По данным сайта МЧС РФ, его визит был связан с проверкой готовности реагирующих подразделений Республики Алтай к ликвидации последствий возможных сезонных рисков.

Координационное совещание в Горно-Алтайске Altai-republic.ru

«Ознакомившись с обстановкой, я могу сказать, что ситуация находится под контролем. Ведомственные интересы должны уходить в сторону. Мы все работаем в единой государственной системе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, наша работа направлена на защиту населения», — подчеркнул министр.

По его словам, необходимо проконтролировать готовность всех гидротехнических сооружений к пропуску паводковых вод, проверить, все ли собственники установлены.

По оценке начальника Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александра Люцигера, первая волна весеннего половодья в 2019 году в регионе началась раньше среднемноголетних дат из-за аномально теплой погоды, установившейся еще в феврале, но данные мониторинга в высокогорьях Республики Алтай показали, что объемы снегозапасов находятся в пределах нормы. При этом прогнозируется превышение месячной нормы осадков, что значительно увеличит приточность вод в реки.

По поводу подготовки к пожароопасному сезону временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров отметил, что сельхозпроизводители региона, которые нарушили противопожарный режим, не получат субсидий из регионального бюджета.

Напомним, пожароопасный сезон в лесах Алтайского края действует с 5 апреля. В 2019 году сезон начался на неделю раньше, чем в прошлом.