На Алтае в ДТП погибли четыре человека

Барнаул, , 05:07 — REGNUM Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на трассе Р-256 в Тальменском районе Алтайского края, в результате столкновения погибли четыре человека, сообщает пресс-служба краевого ГИБДД.

Сообщается, что столкновение автомобилей произошло в районе вечером 2 апреля на 162 километре автотрассы. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В результате столкновения погибли четыре человека, находившиеся в салоне «легковушки», среди них — двое детей. Сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля в Пермском крае на 153 километре трассы «Пермь — Березняки» произошло столкновение двух грузовых автомобилей и автобуса. Сообщалось, что водитель одного из грузовиков выехал на встречную полосу и столкнулся с другим грузовым автомобилем и автобусом. В результате ДТП погиб водитель грузовика, еще два человека получили ранения и были направлены в больницу.