В Алтайском крае задержали подозреваемого в изнасиловании ребенка

Барнаул, , 13:58 — REGNUM Мужчина, обвиняемый в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, задержан в Алтайском крае. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

«По ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Преступление было совершено 17 марта в одном из сел Рубцовского района. По версии следствия, подозреваемый совершил в отношении 13-летней девочки «насильственные действия сексуального характера».

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 132 Уголовного кодекса РФ. В настоящее время сотрудники следственных органов ведут сбор доказательств по уголовному делу.

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