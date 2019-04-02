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В Алтайском крае задержали подозреваемого в изнасиловании ребенка

Происшествия

Преступление было совершено 17 марта в одном из сел Рубцовского района

Барнаул, 2 апреля 2019, 13:58 — REGNUM  Мужчина, обвиняемый в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, задержан в Алтайском крае. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

«По ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Преступление было совершено 17 марта в одном из сел Рубцовского района. По версии следствия, подозреваемый совершил в отношении 13-летней девочки «насильственные действия сексуального характера».

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 132 Уголовного кодекса РФ. В настоящее время сотрудники следственных органов ведут сбор доказательств по уголовному делу.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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