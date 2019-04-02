Депутат сельсовета в Алтайском крае попал под следствие за охоту на лося

Барнаул, , 13:57 — REGNUM В Алтайском крае депутат одного из сельских советов попал под уголовное преследование за охоту на дикого лося. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР по региону 2 апреля, преступление было совершено в сентябре 2018 года.

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Установлено, что народный избранник на территории охотничьих угодий Угловского района из огнестрельного оружия застрелил дикое животное. При этом соответствующего разрешения на охоту у подозреваемого не было.

«Противоправные действия причинили государственному охотничьему фонду РФ в лице министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края особо крупный ущерб в размере 240 тыс. рублей», — уточнила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

В настоящее время следователи собирают доказательную базу. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота с применением механического транспортного средства, причинившая особо крупный ущерб»).

Ранее по теме: СК Пермского края начал проверку участия должностных лиц в незаконной охоте

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года Следственный комитет РФ по Пермскому краю начал проверку информации об участии должностных лиц в незаконной охоте. Поводом для проверки стала публикация в СМИ фотографий, на которых глава Юксеевского сельского поселения Кочевского района Пермского края Василий У. и бывший топ-менеджер крупной энергетической компании Николай И. позируют рядом с убитыми животными. На одном из кадров они сняты рядом убитым возле берлоги медведем, на других — сфотографированы с убитой рысью. Как утверждают СМИ, лицензии у охотников не было.