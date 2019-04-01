Учёные бьют тревогу: вырубки уничтожат алтайские заказники

Барнаул, , 10:48 — REGNUM Почти во всех природных заказниках Алтайского края, призванных сохранять и приумножать природное богатство, ведётся заготовка древесины, противоречащая целям создания этих заказников. Об этом говорится в заключении доктора географических наук, главного научного сотрудника Института водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук (ИВЭП СО РАН), члена ППК РГО Дмитрия Черных, поступившем в адрес Алтайского регионального отделения партии «Справедливая Россия» в ответ на обращение, связанное с ухудшением состояния экологической системы ленточных боров Алтайского края.

«В ленточных борах Алтайского края расположено 10 региональных государственных природных заказников, целями которых является сохранение естественных экосистем, биологического разнообразия, мест обитания редких и исчезающих видов растений и животных. При этом, особо охраняемые природные территории переданы в аренду в целях заготовки древесины, а режим лесопользования в них слабо отличается от других участков ленточных боров, не обладающих охранным статусом.

Из 10 заказников, расположенных в ленточных борах Алтайского края, рубки леса частично ограничены только в двух. В остальных ведётся заготовка древесины, противоречащая целям их создания, приводящая к уничтожению охраняемых природных комплексов, к разрушению среды обитания и уничтожению объектов растительного и животного мира, в том числе — занесённых в красные книги России и Алтайского края», — заявляет Дмитрий Черных.

Напомним, в марте 2019 года к неутешительным выводам о состоянии лесной отрасли пришли участники выездного заседания Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, проведённого в Иркутской области. Ознакомившись с результатами государственного мониторинга воспроизводства лесов в регионе за 2017 и 2018 годы и оценив проблемы сохранения леса на примере Приангарья (регион является лидером по масштабам лесопользования в России), правозащитники пришли к выводу, что масштабные вырубки леса за редчайшими исключениями являются результатом деятельности не «черных лесорубов», а официальных лесопользователей, заготавливающих древесину в соответствии с действующим федеральным лесным законодательством.

По оценке специалистов, существующая система обращения с лесами не обеспечивает воспроизводства хозяйственно ценных лесов, в первую очередь хвойных, наиболее востребованных переработчиками и лесоэкспортерами. Правозащитники прямым текстом заявили, что Лесной кодекс РФ и основанная на нем система лесных норм и правил федерального уровня не только допускают именно такое обращение с лесами, но в значительной степени и стимулируют его.

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