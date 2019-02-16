Суббота, 16 Февраля 2019 года
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Семь человек работников бумажной фабрики погибли от отравления на юге Китая

Происшествия

. Девять рабочих оказались заперты внутри бака для химических отходов на бумажной фабрике

Гуанчжоу, Китай, 16 февраля 2019, 08:53 — REGNUM  Семь человек погибли от отравления газом на бумажной фабрике в провинции Гуандун ан юге Китая, сообщает 16 января агентство Синьхуа.

Пожарные получили сообщение об отравлении на фабрике Shuangzhou Paper Co., Ltd. в городе Чжунтан города Дунгуань, сообщили в общественном департаменте города вечером по местному времени 15 февраля. Девять рабочих оказались заперты внутри бака для химических отходов на бумажной фабрике.

Пожарные извлекли их, после чего ни немедленно были доставлены в госпиталь. Семь человек погибли уже во время оказания им экстренной медицинской помощи, еще двое в настоящее время находятся в стабильном состоянии. Местные власти инициировали проверку по данному случаю.

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