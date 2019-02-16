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ЛНР: Украинские боевики за сутки девять нарушили перемирие

Происшествия

Обстрелы Донбасса со стороны украинских боевиков носят систематический характер

ЛНР: Украинские боевики за сутки девять нарушили перемирие
Ministry of Defense of Ukraine
ВСУ

Луганск, 16 февраля 2019, 08:31 — REGNUM  За минувшие сутки украинские боевики девять раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

По данным военных ЛНР, укркинские боевики девять раз нарушили режим прекращения огня за сутки. При обстрелах позиций войск ЛНР украинские боевики использовали минометы калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение боевых машин пехоты, гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы, а также стрелковое оружие.

Уточняется, что обстрелам подверглись позиции войск ЛНР в районе населенных пунктов Золотое-5, Калиново, Молодежное, Калиновка.

На данный момент информация о жертвах или пострадавших среди мирного населения не поступала.

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Артобстрелы республик Донбасса
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