ЛНР: Украинские боевики за сутки девять нарушили перемирие

Луганск, , 08:31 — REGNUM За минувшие сутки украинские боевики девять раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

По данным военных ЛНР, укркинские боевики девять раз нарушили режим прекращения огня за сутки. При обстрелах позиций войск ЛНР украинские боевики использовали минометы калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение боевых машин пехоты, гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы, а также стрелковое оружие.

Уточняется, что обстрелам подверглись позиции войск ЛНР в районе населенных пунктов Золотое-5, Калиново, Молодежное, Калиновка.

На данный момент информация о жертвах или пострадавших среди мирного населения не поступала.