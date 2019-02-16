Суббота, 16 Февраля 2019 года
05:15:52 МСК

Весь Судан остался без электричества

Происшествия

Инженеры работают над восстановлением подачи электроэнергии

Весь Судан остался без электричества
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Судан

Хартум, 16 февраля 2019, 05:13 — REGNUM  Полное отключение электричества произошло в Судане по всей стране, сообщает телеканал Al-Arabia.

Телеканал заявил, что, согласно сообщению министерства водных ресурсов, ирригации и электрификации страны, электричество было отключено по всему Судану. В настоящее время инженеры и техники пытаются перезапустить станции для постепенного восстановления питания в электросетях.

Отмечается, что с 2018 года это уже четвертое полное отключение электричества в Судане. Два случая произошли в январе и феврале 2018 года, третий случай был в январе 2019 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Электроэнергетика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить