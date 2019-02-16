Флоридец отправил несовершеннолетнюю девочку на машине за пивом

Орландо, США, , 04:25 — REGNUM Житель американского штата Флорида был арестован после того, как отправил несовершеннолетнюю девочку на автомобиле в магазин, сообщает телеканал WFTV-9.

Очевидцы заметили, как девочка едет за рулем автомобиля по встречной стороне дороги и сообщили об этом в полицию. Полицейские нашли владельца машины, 62-летнего мужчину. Выяснилось, что он попросил девочку съездить в магазин и купить ему пива и закуски.

«Я воспитывался на ценностях старой школы, когда родители всегда учили детей, как нужно жить. И вообще, я не уверен, что она впервые села за руль», — заявил он после ареста.

Ему предъявлены обвинения в жестоком обращении с детьми, а также в дозволении неразрешенным лицам садиться за руль автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля другой житель американского штата Флорида пытался задавить своего сына автомобилем, так как ребенок отказался помыться. Как выяснилось после ареста, мужчина находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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