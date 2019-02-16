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Трамп высказал соболезования родственникам погибших в Иллинойсе

Происшествия

И похвалил правоохранителей

Вашингтон, 16 февраля 2019, 03:47 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в американском городе Аврора (штат Иллинойс). Соответствующее сообщение американский президент опубликовал на своей странице в Twitter.

«Отличная работа правоохранительных органов в Авроре, штат Иллинойс. Глубокие соболезнования всем жертвам и их семьям. Америка с вами!» — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля в офисе компании Henry Pratt Co мужчина устроил стрельбу. По последним данным, погибли пять человек. Еще несколько человек было ранено, среди них — пятеро полицейских. Стрелок был ликвидирован во время операции правоохранительных органов.

Читайте ранее в этом сюжете: В перестрелке в штате Иллинойс были ранены четыре человека

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