В Москве из-за короткого замыкания эвакуировали людей из 47-этажного дома

Москва, , 02:50 — REGNUM На юго-западе Москвы более 200 человек было эвакуировано из 47-этажного жилого дома из-за короткого замыкания в электросети, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ столицы.

Сообщается, что инцидент произошел в доме 111 на Ленинском проспекте. На 25-м этаже здания произошло короткое замыкание в электрощите. До прибытия спасателей около 230 жителей дома самостоятельно покинули здание. Пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 14 февраля более 500 человек были эвакуированы из торгового центра «Город» на шоссе Энтузиастов в Москве. Сообщается, что на подземной парковке ТЦ произошло возгорание автомобиля. Пожар был ликвидирован, информации о пострадавших не было.

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