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В подмосковных Мытищах на двух детей упала ледяная глыба

Происшествия

Их госпитализировали

Мытищи, Московская область, 16 февраля 2019, 02:48 — REGNUM  В Мытищах Московской области на двоих детей с крыши упала ледяная глыба, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ Подмосковья.

Сообщается, что инцидент произошел 15 февраля вечером на улице Мира. Ледяная глыба сорвалась с крыши и упала на двух малолетних детей, каждому из которых около года. В результате происшествия дети были госпитализированы. Проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в Энгельсе Саратовской области с козырька балкона упала ледяная глыба на 77-летнего мужчину. Мужчина был госпитализирован, однако в результате полученных травм скончался в медицинском учреждении.

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