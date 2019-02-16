В перестрелке в штате Иллинойс были ранены четыре человека

Аврора, США, , 01:41 — REGNUM В результате стрельбы в американском городе Аврора (штат Иллинойс) погиб один человек, еще четверо получили ранения, сообщает телеканал NBC.

Сообщается, что неизвестный устроил стрельбу в офисе компании Henry Pratt Co. В результате стрельбы погиб один человек. Ранения получили четверо полицейских и еще несколько людей. Место происшествия оцеплено, на месте работает полиция. По последним данным, стрелок был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в одной из школ американского Альбукерке (штат Нью-Мексико) неизвестный устроил стрельбу. В результате стрельбы никто не пострадал. Полицейские задержали подозреваемого.