Суббота, 16 Февраля 2019 года
01:41:41 МСК

В перестрелке в штате Иллинойс были ранены четыре человека

Происшествия

Стрелка задержали полицейские

Аврора, США, 16 февраля 2019, 01:41 — REGNUM  В результате стрельбы в американском городе Аврора (штат Иллинойс) погиб один человек, еще четверо получили ранения, сообщает телеканал NBC.

Сообщается, что неизвестный устроил стрельбу в офисе компании Henry Pratt Co. В результате стрельбы погиб один человек. Ранения получили четверо полицейских и еще несколько людей. Место происшествия оцеплено, на месте работает полиция. По последним данным, стрелок был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в одной из школ американского Альбукерке (штат Нью-Мексико) неизвестный устроил стрельбу. В результате стрельбы никто не пострадал. Полицейские задержали подозреваемого.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Право на владение огнестрельным оружием в США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить