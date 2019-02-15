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В США электронная сигарета подожгла пассажирский самолёт

Происшествия

Стюардесса погасила пожар в салоне, пустив в ход огнетушитель

Вашингтон, 15 февраля 2019, 23:34 — REGNUM  Во время посадки авиалайнера в аэропорту Хьюстона в пассажирском салоне возник пожар из-за взорвавшейся электронной сигареты, сообщает 15 февраля The Sun.

Самолет совершал рейс из Нью-Йорка. По мнению очевидцев происшествия, на полке с одеждой загорелась электронная сигарета, из-за чего огонь охватил полку и сумки пассажиров.

Положение спасла стюардесса, быстро пустившая в ход огнетушитель.

О пострадавших людях не сообщается.

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Авиапроисшествия
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